Под Харьковом поезд насмерть сбил девушку: появилось видео момента трагедии

В сети появилось видео момента, как девушку сбил поезд под Харьковом / Фото: Коллаж: Сегодня

В социальных сетях появилось видео момента трагедии, которая произошла 19 октября.

Об этом пишет местный Telegram-канал.

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На видео видно, что девушка собиралась перейти через железнодорожное полотно. Сначала она пропустила один поезд, а после того как он проехал – начала идти. Но когда она заметила приближающийся второй поезд, то резко пробежала вперед, но уже было поздно.

От полученных травм девушка скончалась мгновенно.

"19-летняя девушка пропустила один поезд, но из-за общего шума и наушников слишком поздно заметила другой", – говорится в сообщении.

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18 октября в городе Смила Черкасской области ученица 9-го класса попала под поезд. Девочка шла в школу. Железнодорожный путь 9-классница переходила в наушниках, поэтому не слышала предупредительных сигналов.

Предварительно у ребенка диагностировали:

открытую черепно-мозговую травму,

перелом костей черепа,

ушиб головного мозга,

переломы обеих предплечий.

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