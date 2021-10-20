Під Харковом поїзд на смерть збив дівчину: з'явилося відео моменту трагедії

У мережі з'явилося відео моменту, як дівчину збив потяг під Харковом / Фото: Колаж: Сьогодні
В соціальних мережах з'явилося відео моменту трагедії, яка сталася 19 жовтня.
Про це пише місцевий Telegram-канал.
На відео видно, що дівчина збиралася перейти через залізничне полотно. Спочатку вона пропустила один поїзд, а після того як він проїхав – почала йти. Але коли вона помітила що наближається другий поїзд, то різко пробігла вперед, але вже було пізно.
Від отриманих травм дівчина померла миттєво.
"19-річна дівчина пропустила один поїзд, але через загальний шум і навушники занадто пізно помітила інший", – йдеться в повідомленні.
Схожі історії
18 жовтня в місті Сміла Черкаської області учениця 9-го класу потрапила під поїзд. Дівчинка йшла в школу. Залізничну колію 9-класниця переходила в навушниках, тому не чула попереджувальних сигналів.
Попередньо у дитини діагностували:
- відкриту черепно-мозкову травму;
- перелом кісток черепа;
- забій головного мозку;
- переломи обох передпліч.
Раніше ми писали:
Раніше ми писали:
- У Львівській області 18 вагонів вантажного поїзда Клепарів – Батьово зійшли з рейок і перекинулися. Поїзд перевозив щебінь і залізну руду.
- Під Києвом потяг зійшов з рейок. Через аварію знесло опори контактної мережі – на місці працювала ремонтна бригада.