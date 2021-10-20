Під Харковом поїзд на смерть збив дівчину: з'явилося відео моменту трагедії

У мережі з'явилося відео моменту, як дівчину збив потяг під Харковом / Фото: Колаж: Сьогодні

В соціальних мережах з'явилося відео моменту трагедії, яка сталася 19 жовтня.

Про це пише місцевий Telegram-канал.

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На відео видно, що дівчина збиралася перейти через залізничне полотно. Спочатку вона пропустила один поїзд, а після того як він проїхав – почала йти. Але коли вона помітила що наближається другий поїзд, то різко пробігла вперед, але вже було пізно.

Від отриманих травм дівчина померла миттєво.

"19-річна дівчина пропустила один поїзд, але через загальний шум і навушники занадто пізно помітила інший", – йдеться в повідомленні.

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18 жовтня в місті Сміла Черкаської області учениця 9-го класу потрапила під поїзд. Дівчинка йшла в школу. Залізничну колію 9-класниця переходила в навушниках, тому не чула попереджувальних сигналів.

Попередньо у дитини діагностували:

відкриту черепно-мозкову травму;

перелом кісток черепа;

забій головного мозку;

переломи обох передпліч.

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