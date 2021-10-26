Под Львовом двухлетняя девочка засунула руку в мясорубку: ей ампутировали пальцы

Маленькой девочке ампутировали пальцы. Фото: коллаж "Сегодня"

В Новояворовске Львовской области двухлетней девочке зажало руку во включенной электромясорубке. В результате пострадавшей пришлось ампутировать несколько пальцев.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

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Детали ЧП

25 октября в Новояворовске Львовской области двухлетней девочке зажало руку в электромясорубке. Ребенка госпитализировали в больницу, где спасатели с медиками освобождали руку малышки из кухонного прибора.

После этого врачам пришлось ампутировать девочке три пальца.

При каких обстоятельствах произошла трагедия?

Как стало известно, несчастный случай произошел, когда девочка помогала маме на кухне. Ребенок случайно засунул руку во включенную электромясорубку. После этого девочку госпитализировали.

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Чтобы освободить ребенка, в медучреждение вызвали спасателей. Они вместе с медиками по частям разбирали кухонный прибор и освободили малышку. После этого врачи начали оперировать.

Несколько пальцев пришлось ампутировать

Как пишет ZAXID.NET, девочке удалось спасти только первый и пятый палец левой руки. Другие были уже перемелены и обескровлены, поэтому их пришлось ампутировать.

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Сейчас девочка находится в больнице, ее ждет длительная реабилитация.

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