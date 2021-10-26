Під Львовом дворічна дівчинка засунула руку до м'ясорубки: їй ампутували пальці

Маленькій дівчинці ампутували пальці. Фото: колаж "Сьогодні"

У Новояворівську Львівської області дворічній дівчинці затиснуло руку у включеній електром'ясорубці. Внаслідок потерпілій довелося ампутувати декілька пальців.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

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Деталі НП

25 жовтня у Новояворівську Львівської області дворічній дівчинці затиснуло руку в електром'ясорубці. Дитину госпіталізували до лікарні, де рятувальники з медиками звільняли руку малечі з кухонного приладу.

Після цього лікарям довелося ампутувати дівчинці три пальці.

За яких обставин сталася трагедія?

Як стало відомо, нещасний випадок стався, коли дівчинка допомагала мамі на кухні. Дитина випадково засунула руку у включену електром'ясорубку. Після цього дівчинку госпіталізували.

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Щоб звільнити дитину, до медзакладу викликали рятувальників. Вони разом з медиками по частинах розбирали кухонний прилад і звільнили малечу. Після цього лікарі почали оперувати.

Декілька пальців довелося ампутувати

Як пише ZAXID.NET, дівчинці вдалося врятувати лише перший та п'ятий палець лівої руки. Інші були вже перемелені та знекровлені, тому їх довелося ампутувати.

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Зараз дівчинка перебуває у лікарні, на неї чекає тривала реабілітація.

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