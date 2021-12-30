Под Львовом авто влетело в маршрутку: пострадали пассажиры (фото)

Во Львовской области случилась авария с маршруткой. Фото: коллаж "Сегодня"
В четверг, 30 декабря, в селе Лешня Львовской области произошло ДТП с маршруткой. В результате аварии пострадали три человека.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины во Львовской области.
Детали аварии
ДТП произошло около 9 утра 30 декабря на автодороге Нижанковичи-Самбор-Дрогобыч-Стрый. По информации правоохранителей, столкнулись рейсовый автобус и автомобиль "Део Ланос".
В результате ДТП три человека – водитель "Део" и два пассажира маршрутки в возрасте 17 и 80 лет получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу.
ДТП с маршруткой под Львовом. Фото: ГУНП Украины
Что грозит?
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.
В результате ДТП пострадали люди. Фото: ГУНП Украины
Под Львовом подросток врезался в маршрутку с пассажирами
В Червонограде Львовской области 29 декабря произошло ДТП с пострадавшими. 17-летний подросток на автомобиле "БМВ" въехал в маршрутку.
Вечером 29 декабря на улице Львовской в Червонограде 17-летний подросток на "БМВ" не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом "БАЗ".
Как выяснилось, подросток никогда не получал водительское удостоверение.
В результате ДТП подросток и 41-летняя пассажирка автобуса получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.
По данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.
Что говорят в полиции?
"17-летний юноша взял у родителей автомобиль и поехал кататься. Прав управлять машиной у него не было. Он не справился с управлением и столкнулся с рейсовой маршруткой. Пострадала одна из пассажирок, она в больнице", – сообщила нам спикер полиции Львовской области Светлана Добровольская.
По данным полиции, виновнику ДТП грозит до 3 лет ограничения свободы.