Под Львовом мужчина переехал микроавтобусом свою двухлетнюю дочь (фото)

Отец сбил девочку прямо возле дома / Фото: Коллаж: Сегодня

В пятницу, 10 сентября, в одном из сел Яворовского района Львовской области произошло ДТП – отец сбил насмерть свою двухлетнюю дочь.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

Предварительно известно, что 31-летний мужчина на собственном дворем, находясь за рулем автомобиля "Опель", двигался задним ходом, где и наехал на свою двухлетнюю дочь.

Девочка от полученных травм скончалась на месте, а ее отца задержали правоохранители. Мужчине грозит лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

/ Фото: Нацполиция

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Вскоре суд изберет подозреваемому меру пресечения.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности движения) Уголовного кодекса Украины.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Ранее мы сообщали, что в Киеве водитель автобуса протащил по асфальту зажатую в дверях женщину.

Также напомним, на Хортице пьяный водитель сбил семью – ребенок в тяжелом состоянии.