Під Львовом чоловік переїхав мікроавтобусом свою дворічну доньку (фото)

Батько збив дівчинку прямо біля будинку / Фото: Колаж: Сьогодні
У п'ятницю, 10 вересня, в одному з сіл Яворівського району Львівської області сталося ДТП – батько збив на смерть свою дворічну дочку.
Про це повідомляє поліція Львівської області.
Попередньо відомо, що 31-річний чоловік, перебуваючи за кермом автомобіля "Опель", рухався заднім ходом на власному подвір'ї, де наїхав на свою дворічну дочку.
Дівчинка від отриманих травм померла на місці, а її батька затримали правоохоронці. Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Незабаром суд обере підозрюваному запобіжний захід.
За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки руху) Кримінального кодексу України.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне водіння – 5%.
Раніше ми повідомляли, що в Києві водій автобуса протягнув по асфальту затиснуту в дверях жінку.
Також нагадаємо, на Хортиці п'яний водій збив сім'ю – дитина у важкому стані.