Под Львовом перевернулся автобус с пассажирами – в больницу попали 14 человек

Во Львовской области перевернулся автобус. Фото: коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 30 января, вблизи села Хватов Львовской области произошло жуткое ДТП с участием автобуса. В результате пострадали 14 пассажиров.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

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Детали аварии

30 января в 02:03 вблизи села Хватов Золочевского района на автодороге М-06 "Киев-Чоп" в кювет съехал и перевернулся рейсовый автобус "Харьков-Слупск (Польша)".

В результате пострадали 14 человек, которых с травмами разной степени тяжести госпитализировали в больницу.

От ГСЧС привлекались 8 человек и 2 ед. техники.

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Смертельное ДТП под Черниговом

Вблизи села Брусилов Черниговской области маршрутка с пассажирами столкнулась с грузовиком. Авария произошла около 7:55 на автодороге Н-27 Чернигов – Гремяч. Автобус ехал по маршруту Чернигов – Сосница. Удар был такой силы, что от машин остались только искореженные останки. Сразу на месте констатировали смерть 10 человек. Других пострадавших госпитализировали, в больнице некоторые из них скончались. Всего погибших 13 человек.

Владельца автобуса проверят на соблюдение норм безопасности, а водителю грузовика вручили подозрение. Точную причину аварии устанавливают. На это может потребоваться не один месяц.

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