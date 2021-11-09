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Под Львовом подросток сбил насмерть пенсионера – подробности

Валентина Шаповал
9 ноября, 10:47
Водителя и его пассажира доставили с травмами во Львовскую городскую детскую клиническую больницу

Авария случилась в 22:00 / Коллаж "Сегодня"

Вчера, 8 ноября, в селе Рясное-Русское Львовского района 14-летний мотоциклист сбил насмертьпенсионера. Мужчине было 63 года.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

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Подробности

Авария случилась в 22:00. 14-летний местный житель ехал с пассажиром на мотоцикле Х-Road 200. Подросток наехал на велосипедиста. Это был 63-летний местный житель. От полученных травм тот умер на месте.

Водитель мотоцикла и его пассажир, 17-летний львовянин, получили телесные повреждения. Их госпитализировали.

В каком состоянии водитель и пассажир

Несовершеннолетних доставили во Львовскую городскую детскую клиническую больницу, сообщает департамент по гражданской защите Львовской ОГА.

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У водителя:

  • сотрясение головного мозга,
  • множественные ушибы головы,
  • ушибы верхних конечностей.

У пассажира:

  • сотрясение головного мозга,
  • множественные ссадины лица,
  • ссадины левой верхней конечности.

Наказание

Полицейские открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

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Виновник может лишиться свободы от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами до 3 лет или без такого.

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