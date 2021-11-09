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Під Львовом підліток збив на смерть пенсіонера – подробиці

Валентина Шаповал
9 листопада, 10:47
Водія та його пасажира доставили з травмами до Львівської міської дитячої клінічної лікарні

Аварія сталася о 22:00 / Колаж "Сьогодні"

Вчора, 8 листопада, у селі Рясне-Руське Львівського району 14-річний мотоцикліст збив на смертьпенсіонера. Чоловікові було 63 роки.

Про це повідомляє поліція Львівщини.

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Подробиці

Аварія сталася о 22:00. 14-річний місцевий житель їхав із пасажиром на мотоциклі Х-Road 200. Підліток наїхав на велосипедиста. То був 63-річний місцевий житель. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

Водій мотоцикла та його пасажир, 17-річний львів'янин, отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували.

В якому стані водій та пасажир

Неповнолітніх доправили до Львівської міської дитячої клінічної лікарні, повідомляє департамент із цивільного захисту Львівської ОДА.

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У водія:

  • струс головного мозку,
  • множинні забиті місця голови,
  • забиття верхніх кінцівок.

У пасажира:

  • струс головного мозку,
  • множинні садна особи,
  • садна лівої верхньої кінцівки.

Покарання

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

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Винуватець може бути позбавлений волі від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами до 3 років або без такого.

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