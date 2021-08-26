Под Львовом поезд сошел с рельсов и перевернулся – фото и видео

В результате аварии повреждены вагоны и путевое полотно. Коллаж "Сегодня"
Во Львовской области 18 вагонов грузового поезда Клепаров – Батево сошли с рельсов и перевернулись. Поезд перевозил щебень и железную руду.
Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
Авария произошла 26 августа около 8:20 на промежуточной железнодорожной станции "Глина-Навария". Всего в составе поезда – 48 вагонов.
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Однако повреждены вагоны, путевое полотно и несколько опор контактной сети. Сейчас на месте работают железнодорожники.
Также туда приехали восстановительные поезда со станций Львов и Стрый.
Какие поезда задерживаются:
- №6 Херсон – Ужгород;
- №41 Днепр – Трускавец;
- №46 Лисичанск – Ужгород;
- №146 Ужгород – Львов;
- №807 Львов – Коломыя.
Время опоздания поездов – от 50 мин. до 1:20. Полностью восстановить участок планируют за 24 часа, то есть, до завтрашнего утра.
"Укразлизныця" добавляет поезда
УЗ начала добавлять поезда еще с начала прошлого месяца. 4 августа в компании заявили о введении дополнительного рейса из Львова в Херсон и обратно. №110/109 будет отправляться по четным числам в 16:21 и прибывать в Херсон в 11:42.
А 30 июля, появились еще четыре дополнительных поезда в южном направлении. Два из них – в Одессу и еще два – в Запорожье:
- Поезд № 258/257 Львов – Одесса будет отправляться из Львова с 30 июля по 10 сентября по четным числам в 17:30. В обратном направлении – с 1 августа по 11 сентября по нечетным числам в 17:00;
- Поезд № 242/241 Одесса – Харьков: из Одессы 5, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29 августа в 23:37. Назад – 6, 8, 16, 18, 20, 26 и 28 августа в 17:36;
- Поезд № 246/245 Запорожье – Одесса: из Запорожья 5, 15 и 25 августа в 4:20;
- Поезд № 209 Харьков – Запорожье: из Харькова будет отправляться 11, 23 и 31 августа в 1:40.
Напомним, ранее под Киевом поезд сошел с рельс. Из-за аварии снесло опоры контактной сети – на месте работала ремонтная бригада.
После этого на дороге образовались большие пробки из автомобилей. Около часа переезд был закрытым и там скопилось много машин.