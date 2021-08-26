Під Львовом вантажний потяг зійшов з рейок і перекинувся – фото і відео

У результаті аварії пошкоджені вагони і колійне полотно. Колаж "Сьогодні"

У Львівській області 18 вагонів вантажного потяга Клепарів – Батьово зійшли з рейок і перекинулися. Потяг перевозив щебінь і залізну руду.

Про це повідомили в пресслужбі "Укрзалізниці".

Аварія сталася 26 серпня близько 8:20 на проміжній залізничній станції "Глина-Наварія". Усього у складі потяга – 48 вагонів.

На щастя, унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Однак пошкоджені вагони, колійне полотно і кілька опор контактної мережі. Зараз на місці працюють залізничники.

Вагони перекинулися на бік. Фото: Оксана Лабойко, "Сьогодні"

Також туди приїхали відбудовні поїзди зі станцій Львів та Стрий.

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Які потяги затримуються:

№6 Херсон – Ужгород;

№41 Дніпро – Трускавець;

№46 Лисичанськ – Ужгород;

№146 Ужгород – Львів;

№807 Львів – Коломия.

Час запізнення потягів – від 50 хв. до 1:20. Повністю відновити ділянку планують за 24 години, тобто до завтрашнього ранку.

З колій зішла частина вагонів. Фото: Оксана Лабойко, "Сьогодні"

"Укразлізниця" додає потяги

УЗ почала додавати потяги ще з початку минулого місяця. 4 серпня у компанії заявили про введення додаткового рейсу зі Львова до Херсона і назад. №110/109 відправлятиметься по парних числах о 16:21 і прибуватиме до Херсона об 11:42.

А 30 липня з'явилися ще чотири додаткові потяги в південному напрямку. Два з них – до Одеси і ще два – до Запоріжжя:

Потяг № 258/257 Львів – Одеса відправлятиметься зі Львова з 30 липня по 10 вересня по парних числах о 17:30. У зворотному напрямку – з 1 серпня по 11 вересня по непарних числах о 17:00;

Потяг № 242/241 Одеса – Харків: з Одеси 5, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29 серпня о 23:37. Назад – 6, 8, 16, 18, 20, 26 і 28 серпня о 17:36;

Потяг № 246/245 Запоріжжя – Одеса: із Запоріжжя 5, 15 і 25 серпня о 4:20;

Потяг № 209 Харків – Запоріжжя: з Харкова буде відправлятися 11, 23 і 31 серпня о 1:40.

Нагадаємо, раніше під Києвом потяг зійшов з рейок. Через аварію знесло опори контактної мережі – на місці працювала ремонтна бригада.

Після цього на дорозі утворилися великі затори з автомобілів. Близько години переїзд був закритим і там накопичилося багато машин.