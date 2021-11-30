Под Львовом произошел масштабный пожар: горели склады (фото)

К тушению пожара привлекли 6 единиц техники ГСЧС/Коллаж: Сегодня
В Львовской области, где недавно в ДТП погибла 12-летняя девочка, вспыхнуло складское помещение. По предварительным данным, жертв пожара нет.
Об этом сообщает ГСЧС во Львовской области.
Детали пожара
Возгорание произошло в селе Солонка 30 ноября в 16:03 на ул. Жировская, 20. На место инцидента приехали пожарные. Из-за сильного задымления спасатели работали в специальных аппаратах защиты органов дыхания и зрения.
Ликвидация огня
Огонь удалось ликвидировать в 18:03. К тушению привлечены 24 человека и шесть единиц техники ГСЧС. К счастью, без пострадавших.
Пожар и взрыв в Киеве
В Киеве на улице Максима Берлинского, 31, произошел пожар и взрыв в жилом пятиэтажном доме. На месте работали спецслужбы. В помещении начался пожар с последующей утечкой газа.
"В квартире на третьем этаже произошло возгорание холодильника. Из-за этого обгорела газовая трубка и произошел мощный взрыв газа. В результате взрыва развалился балкон квартиры, точнее отлетел утеплитель балкона. Из-за ЧП жертв и пострадавших нет", – рассказали в департаменте муниципальной безопасности КГГА.
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