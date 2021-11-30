Під Львовом сталася масштабна пожежа: горіли склади (фото)

До гасіння пожежі залучили 6 одиниць техніки ДСНС/Колаж: Сьогодні

У Львівській області, де нещодавно у ДТП загинула 12-річна дівчинка, спалахнуло складське приміщення. За попередніми даними, жертв пожежі немає.

Про це повідомляє ДСНС у Львівській області.

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Деталі пожежі

Загоряння сталося в селі Солонка 30 листопада о 16:03 на вул. Жирівська, 20. На місце інциденту приїхали пожежники. Через сильне задимлення рятувальники працювали в спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору.

Що саме стало причиною пожежі — невідомо/Фото: ДСНС у Львівській області

Ліквідація вогню

Вогонь вдалося ліквідувати о 18:03. До гасіння залучено 24 особи та 6 одиниць техніки ДСНС. На щастя, без постраждалих.

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Пожежа та вибух у Києві

У Києві на вулиці Максима Берлінського, 31, сталася пожежа та вибух у житловому п'ятиповерховому будинку. На місці працювали спецслужби. У приміщенні почалася пожежа з подальшим витоком газу.

"У квартирі на третьому поверсі сталося загоряння холодильника. Через це обгоріла газова трубка і стався потужний вибух газу. Внаслідок вибуху розвалився балкон квартири, точніше відлетів утеплювач балкона. Через НП жертв і постраждалих немає", — розповіли у Департаменті муніципальної безпеки КМДА.

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