Під Львовом сталася масштабна пожежа: горіли склади (фото)

До гасіння пожежі залучили 6 одиниць техніки ДСНС/Колаж: Сьогодні
У Львівській області, де нещодавно у ДТП загинула 12-річна дівчинка, спалахнуло складське приміщення. За попередніми даними, жертв пожежі немає.
Про це повідомляє ДСНС у Львівській області.
Деталі пожежі
Загоряння сталося в селі Солонка 30 листопада о 16:03 на вул. Жирівська, 20. На місце інциденту приїхали пожежники. Через сильне задимлення рятувальники працювали в спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору.
Ліквідація вогню
Вогонь вдалося ліквідувати о 18:03. До гасіння залучено 24 особи та 6 одиниць техніки ДСНС. На щастя, без постраждалих.
Пожежа та вибух у Києві
У Києві на вулиці Максима Берлінського, 31, сталася пожежа та вибух у житловому п'ятиповерховому будинку. На місці працювали спецслужби. У приміщенні почалася пожежа з подальшим витоком газу.
"У квартирі на третьому поверсі сталося загоряння холодильника. Через це обгоріла газова трубка і стався потужний вибух газу. Внаслідок вибуху розвалився балкон квартири, точніше відлетів утеплювач балкона. Через НП жертв і постраждалих немає", — розповіли у Департаменті муніципальної безпеки КМДА.
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