Под Львовом толпу пассажиров забыли на вокзале. Им предложили ехать в кабине с машинистом

Проводник заверил, что поезд не сдвинется с места раньше, чем через час, но это оказалось неправдой

Поезд из Львова №749 отправился в Киев, оставив часть пассажиров на вокзале. Изначально им объявили часовую стоянку, но вагоны тронулись раньше, не дождавшись всех людей.

Об этом рассказала пассажирка Екатерина Сметанюк в Twitter.

По ее словам, перед прибытием во Львов проводник объявил стоянку "минимум на час" из-за опоздания прицепного вагона. Екатерина несколько раз уточнила, все ли правильно, оставила чемодан и с одной сумкой вышла из поезда.

Проводник заверил, что если девушка переживает, то может прийти на 15 минут раньше, но стоянка точно будет час. А когда пассажирка вернулась, поезда уже не было.

"Начала звонить в справочную, они сказали идти к дежурному по вокзалу. Там под дверью была уже толпа, это для понимания на сколько раньше объявленного времени уехал поезд", – написала девушка.

Скриншот со страницы Kateryna Smetanyuk

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Дежурная договорилась с Киевом, чтобы там забрали их вещи.

"Записали наши номера вагона и места, и все. Ни номеров телефонов, ни паспортных данных. То есть, приезжает поезд в Киев, и подходите люди, разбирайте это", - отметила она.

Однако, по словам Сметанюк, в "Укрзализныце" придумали, как довезти возмущенных людей к месту назначения. Пассажирам предложили бесплатно поехать в кабине машиниста другого поезда.

Напомним, ранее мы рассказывали, как в поезде "Мариуполь – Львов" пошел дождь – в вагоне образовались лужи.

Также в Днепропетровской области сошел с рельс поезд "Интерсити", который ехал по маршруту Киев – Запорожье.