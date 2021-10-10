Под Одессой автобус столкнулся с фурой: есть погибшие и пострадавшие

Подробности ДТП устанавливаются. Коллаж "Сегодня"
На трассе Киев – Одесса вечером 9 октября произошло ДТП с участием автобуса и грузовика.
Об этом сообщается на сайте ГУНП Одесской области.
Подробности ДТП
- Авария произошла в районе села Холодная Балка. В результате столкновения погибли два человека и еще шестеро пострадали. Травмированных госпитализировали.
- Предварительно, водитель грузовика MAN двигался в сторону столицы и допустил столкновение с рейсовым автобусом, который был перед ним.
Telegram-канал "Х***я Одесса" уточняет, что речь идет об автобусе №51, который следовал маршрутом Одесса – Холодная Балка. На месте работают правоохранители, водителя грузовика задержали. Движение по данному участку трассы ограничено.
Самые частые причины ДТП
- Нарушение правил маневрирования.
- Превышение безопасной скорости.
- Несоблюдение дистанции.
- Нарушение правил проезда перекрестков.
- Управление транспортом в состоянии опьянения.
Ранее мы писали
- Пьяный Жонин, устроивший ДТП, угрожал журналисту: Если это выйдет куда-то, с*ка, я вас найду (видео).
- В Польше 7 сентября в результате ДТП пострадали семь украинцев. Для оказания помощи пострадавшим на место выехал дежурный консул.