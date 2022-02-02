Под Одессой подчиненный раскопал могилу начальника, чтобы убедиться в его смерти

Суд вынес приговор мужчине/Коллаж: "Сегодня"
В Одессе мужчина хотел убедиться, что после похорон его начальник действительно умер. Он раскопал его могилу.
Об этом говорится в решении Саратского районного суда Одесской области.
Подробности
Работник хотел убедиться, что ненавистный начальник действительно мертв. Он раскопал могилу и разбил крышку гроба. Впоследствии разрушенную могилу обнаружили родственники покойного.
Судебное заседание
Во время судебного заседания мужчина извинился перед родственниками умершего. Ему назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы. Однако его освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года.
В Ровенской области надругались над могилами
В Ровенской области ночью неизвестные разбили на кладбище восемь надгробий. Повреждения обнаружили местные жители, которые после богослужения в церкви пришли к родным на могилы.
Полицейские изъяли вещественные доказательства, опросили возможных свидетелей. По факту надругательства над могилами следователи начали досудебное расследование по части 1 статьи 297 УК Украины.
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