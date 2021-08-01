Под Одессой произошел масштабный пожар на складах (фото, видео)

Тушение пожара было осложнено порывистым ветром, а огнь быстро распространялся внутри здания

В пригороде Одессы горели склады. Коллаж: "Сегодня" / Фото: ГСЧС

В Одесской области в селе Нерубайское вспыхнул масштабный пожар – горели склады.

Об этом сообщает ГСЧС.

Пожар был локализован на площади 10 тыс. кв. Обошлось без жертв и пострадавших. С огнем боролись 84 человека и 22 единицы техники ДСНС.

По информации местного издания "Думская", пожар произошел на складском комплексе площадью 37,8 тыс. кв. м, который принадлежит сети супермаркетов АТБ. Сгорели продукты внутри.

Пожар на складах под Одессой / Фото: ГСЧС Реклама

Предварительно, пожар начался от наружного блока системы кондиционирования.

Ранее мы писали о том, что в Одессе в 15-этажном корпусе клинического санатория имени Пирогова ночью, 30 апреля, произошел пожар. Загорелся матрас в комнате на 2 этаже, где находился пациент с инвалидностью. Мужчина пострадал.

Также напомним, в Одессе на улице Посмитного, 10/12 загорелся трехэтажный дом в частном секторе, в котором находится гостиница Arcadia Apartments, где в этот момент было много постояльцев.