Під Одесою сталася масштабна пожежа на складах АТБ (фото, відео)

У передмісті Одеси горіли склади. Колаж: "Сьогодні" / Фото: ГСЧС

В Одеській області в селі Нерубайське спалахнула масштабна пожежа – горіли склади мережі супермаркетів АТБ.

Про це повідомляє ДСНС.

Пожежа була локалізована на площі 10 тис. кв. м. Обійшлося без жертв і постраждалих. З вогнем боролися 84 людини і 22 одиниці техніки ДСНС.

За інформацією місцевого видання "Думська", пожежа сталася на складському комплексі площею 37,8 тис. кв. м, який належить мережі супермаркетів АТБ. Згоріли продукти всередині.

Пожежа на складах під Одесою / Фото: ГСЧС Реклама

Попередньо, пожежа почалася від зовнішнього блоку системи кондиціонування.

Раніше ми писали про те, що в Одесі в 15-поверховому корпусі клінічного санаторію імені Пирогова вночі, 30 квітня, сталася пожежа. Загорівся матрац в кімнаті на 2-му поверсі, де знаходився пацієнт з інвалідністю. Чоловік постраждав.

Також нагадаємо, в Одесі на вулиці Посмітного, 10/12 загорівся триповерховий будиноку приватному секторі, в якому знаходиться готель Arcadia Apartments, де в цей момент було багато постояльців.