Под Одессой случилось масштабное ДТП: шесть человек в больнице, есть погибший

Резонансное ДТП в Одесской области. Фото: коллаж "Сегодня"
В понедельник, 29 ноября, в Одесской области произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии погиб один пассажир, еще шесть человек госпитализировали в больницу.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Одесской области.
Детали аварии
Авария произошла недалеко от села Иваново около 13:30.
Предварительно известно, что водитель ВАЗ-2104 не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota. Двигавшийся сзади водитель ВАЗ-2106 не успел затормозить и также въехал в иномарку.
Есть погибший и пострадавшие
Погибшему мужчине был 61 год. Другие шесть пострадавших в возрасте от 24-х до 65-ти лет – их госпитализировали в больницу с различными травмами.
На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34%;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновения;
- наезд на автомобиль, который стоит;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.
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