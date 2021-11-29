Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости в регионах Новости Одессы

Под Одессой случилось масштабное ДТП: шесть человек в больнице, есть погибший

София Ковнир
29 ноября, 19:30
На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства аварии

Резонансное ДТП в Одесской области. Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 29 ноября, в Одесской области произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии погиб один пассажир, еще шесть человек госпитализировали в больницу.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Одесской области.

Реклама

Детали аварии

Авария произошла недалеко от села Иваново около 13:30.

Предварительно известно, что водитель ВАЗ-2104 не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota. Двигавшийся сзади водитель ВАЗ-2106 не успел затормозить и также въехал в иномарку.

Есть погибший и пострадавшие

Погибшему мужчине был 61 год. Другие шесть пострадавших в возрасте от 24-х до 65-ти лет – их госпитализировали в больницу с различными травмами.

Реклама

На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Реклама

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34%;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

  • столкновения;
  • наезд на автомобиль, который стоит;
  • наезд на препятствие;
  • наезд на пешехода;
  • съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

Ранее мы писали: