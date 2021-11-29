Під Одесою сталася масштабна ДТП: шестеро осіб у лікарні, є загиблий

Резонансна ДТП на Одещині. Фото: колаж "Сьогодні"

У понеділок, 29 листопада, в Одеській області сталася ДТП за участю трьох автомобілів. Внаслідок аварії загинув один пасажир, ще шість осіб госпіталізували до лікарні.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП України в Одеській області.

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Деталі аварії

Аварія сталася неподалік села Іванове близько 13:30.

Попередньо відомо, що водій ВАЗ-2104 не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Toyota. Водій ВАЗ-2106, що рухався позаду, не встиг загальмувати і також в'їхав в іномарку.

Є загиблий та постраждалі

Загиблому чоловікові був 61 рік. Інші шість постраждалих віком від 24 до 65 років – їх госпіталізували до лікарні з різними травмами.

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Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини ДТП.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами).

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Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34%;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне керування – 5%.

Крім того, названі основні види ДТП:

зіткнення;

наїзд на автомобіль, що стоїть;

наїзд на перешкоду;

наїзд на пішохода;

з'їзд із проїжджої частини і перекидання транспортного засобу.

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