Под Одессой в порту вспыхнул пожар (фото, видео)

Пожар произошел в Черноморске/Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 3 сентября, в Черноморске спасатели ликвидировали пожарна территории морского порта.

Об этом сообщает пресс служба ГСЧС.

"03 сентября, в 11 часов 20 минут поступило сообщение о том, что в городе Черноморск, на территории Государственного предприятия Ильичевского филиала "Администрация морских портов Украины" возник пожар. По прибытию к месту вызова, спасатели установили, что произошло возгорание конвейерной ленты. Пожарные локализовали пожар в 11 часов 42 минуты и ликвидировали в 12 часов 10 минут", – говорится в сообщении.

Вероятной причиной пожара в порту Черноморска могло стать короткое замыкание электропроводки на конвейерной ленте. В результате пожара никто не пострадал.

Для тушения пожара привлекли

от ГСЧС 3 единицы техники, 10 спасателей;

от ведомственной команды пожарной охраны морского порта 10 человек и 2 единицы пожарной техники;

4 человека и 1 единица пожарной техники от пожарной техническо-спасательной службы Черноморского судоремонтного завода.

Фото: пресс-служба ГСЧС

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