Під Одесою в порту спалахнула пожежа (фото, відео)

У п`ятницю, 3 вересня, у Чорноморську рятувальники ліквідували пожежу на території морського порту.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"03 вересня, о 11 годині 20 хвилин, надійшло повідомлення про те, що у місті Чорноморськ, на території Державного підприємства Іллічівської філії "Адміністрація морських портів України" виникла пожежа. По прибуттю до місця виклику, рятувальники встановили, що сталося загорання конвеєрної стрічки. Вогнеборці локалізували пожежу о 11 годині 42 хвилини та ліквідували о 12 годині 10 хвилин", – йдеться у повідомленні.

Ймовірною причиною пожежі в порту Чорноморська могло стати коротке замкнення електропроводки на конвеєрній стрічці. В результаті пожежі ніхто не постраждав.

Для гасіння пожежі залучили

від ДСНС 3 одиниці техніки, 10 рятувальників, 10 чоловік та 2 одиниці пожежної техніки;

від відомчої команди пожежної охорони морського порту та 1 одиниця пожежної техніки;

4 чоловіка від пожежної технічно-рятувальної служби Чорноморського судоремонтного заводу.

Фото: пресслужба ДСНС

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