Под Одессой возле пункта пропуска "Кучурган" задержали российских диверсантов

В Одесской области задержали диверсантов. Фото: коллаж "Сегодня"
В Одесской области возле пункта пропуска "Кучурган" 26 февраля задержали российских диверсантов.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Подробности
Военнослужащие Госпогранслужбы задержали двух российских диверсантов в направлении Приднестровья.
Российские диверсанты фотографировали военные объекты и инфраструктуру пункта пропуска "Кучурган". Охранники границы задержали мужчин. Во время задержания диверсанты разбили телефон.
В микроавтобусе, на котором они прибыли, нашли спальные мешки и другие вещи, свидетельствующие об их диверсионной деятельности.
При себе российские диверсанты имели паспорта непризнанной ПМР. Преступников передали полиции.
В Одесской области задержали диверсантов
В Киеве диверсанты пришли в пожарную часть
В Киеве задержали двух российских диверсантов, которые пришли в 44-ю пожарную часть в форме солдат ВСУ и попросили переодеться в гражданскую одежду. Об этом сообщается на Telegram-канале МВД Украины.
"Сегодня в Киеве в 44-ю ДПРЧ пожаловали гости. Хотя какие они гости, кто их звал? И представились они бойцами ВСУ, показав какие-то удостоверения, однако не дали убедиться в их подлинности. Были они в нашей форме Вооруженных сил, в бронежилетах, с автоматами и колбасой. А пришли они к пожарной части попросить переодеться во что-то гражданское, а еще лучше – в пожарные боевки", – написала пресс-служба министерства.
Как пишется в сообщении, спасатели никого не оставляют в беде, поэтому нашли для гостей старую одежду, а параллельно позвонили в полицию.
"Не успели наши гости натянуть штаны, как правоохранители и добровольцы, оперативно прибывшие по вызову, уже положили молодых людей лицом в пол. И, конечно, они оказались не теми, за кого себя выдавали. Итак, друзья, призываем всех быть бдительными! Сейчас так тяжело, что лучше десять раз проверить тех, кто рвется к вам в гости без приглашения", – сказано в сообщении.
Ситуация в Украине 26 февраля
На окраине столицы киевляне устроили жесткий прием оккупантам: техника, которая шла на прорыв, попала под шквал коктейлей "Молотова".
Кроме того, ночью в разных районах Киева шли перестрелки, местами гремели взрывы. На Троещине ВСУ отразили атаки на ТЭЦ-6, а в районе Берестейской ВСУ разгромили врага, который пытался штурмовать воинскую часть, где находится Генштаб.
В Киеве, по состоянию на 6:00 утра, звуки стрельбы слышны в центре города, в частности, на улице Богдана Хмельницкого, а также на Караваевых дачах, Березняках и КПИ. При этом на Печерске слышны как автоматные очереди, так и взрывы.
Мэр Киева заявил, что в столице нет российских военных, но много диверсионных групп. Столичные власти полностью остановили движение поездов "красной" ветки метрополитена.
Также в столице были обстрелы в районе аэропорта "Киев" ("Жуляны").