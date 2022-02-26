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Під Одесою біля пункту пропуску "Кучурган" затримали російських диверсантів

Софія Ковнір
26 лютого, 15:03
При собі російські пособники мали паспорти невизнаної ПМР. Злочинців передано поліції

На Одещині затримали диверсантів. Фото: колаж "Сьогодні"

На Одещині біля пункту пропуску "Кучурган" 26 лютого затримали російських диверсантів.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

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Деталі

Військовослужбовці Держприкордонслужби затримали двох російських диверсантів у напрямку Придністров'я.

Російські диверсанти фотографували військові об'єкти та інфраструктуру пункту пропуску "Кучурган". Охоронці кордону затримали чоловіків. Під час затримання диверсанти розтрощили телефон.

У мікроавтобусі, на якому вони прибули, знайшли спальні мішки та інші речі, що свідчать про їхню диверсійну діяльність.

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При собі російські диверсанти мали паспорти невизнаної ПМР. Злочинців передали поліції.

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На Одещині затримали диверсантів

У Києві диверсанти прийшли до пожежної частини

У Києві затримали двох російських диверсантів, які прийшли до 44-ї пожежної частини у формі солдат ЗСУ та попросили переодягнутися у цивільний одяг. Про це повідомляється на Telegram-каналі МВС України.

"Сьогодні у Києві до 44-ї ДПРЧ завітали гості. Хоча які вони гості, хто їх кликав? І представился вони бійцями ЗСУ, показавши якісь посвідчення, проте не дали пересвідчитися у їх достовірності. Були вони у нашій формі Збройних сил, у бронежилетах, з автоматами та ковбасою. А прийшли вони до пожежної частини попросити перевдягнутися у щось цивільне, а ще краще – у пожежні бойовки", – написала пресслужба міністерства.

Як пишеться в повідомленні, рятувальники нікого не залишають у біді, тому знайшли для гостей старий одяг, а паралельно зателефонували до поліції.

"Не встигли наші гості натягнути штани, як правоохоронці та добровольці, які оперативно прибули на виклик, вже поклали молодиків обличчям в підлогу. І, звичайно, вони виявилися не тими, за кого себе видавали. І смішно, і грішно, і страшно... Тож, друзі, закликаємо усіх бути пильними! Зараз такий важкий час, що краще десять разів перевірити тих, хто рветься до вас у гості без запрошення", – сказано у повідомленні.

Ситуація в Україні 26 лютого

На околиці столиці кияни влаштували жорсткий прийом окупантам: техніка, яка йшла на прорив, потрапила під шквал коктейлів "Молотова"

Крім того, вночі у різних районах Києва тривали перестрілки, подекуди лунали вибухи. На Троєщині ЗСУ відбили атаки на ТЕЦ-6, а у районі Берестейської ЗСУ розгромили ворога, який намагався штурмувати військову частину, де знаходиться Генштаб.

У Києві, станом на 6:00 ранку, звуки стрілянини чути у центрі міста, зокрема на вулиці Богдана Хмельницького, а також на Караваєвих Дачах, Березняках та КПІ. При цьому на Печерську лунають автоматні черги та вибухи.

Мер Києва заявив, що у столиці немає російських військових, але багато диверсійних груп. Столична влада повністю зупинила рух поїздів "червоної" гілки метрополітену.

Також у столиці були обстріли в районі аеропорту "Київ" ("Жуляни").