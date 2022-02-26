Під Одесою біля пункту пропуску "Кучурган" затримали російських диверсантів

На Одещині затримали диверсантів. Фото: колаж "Сьогодні"

На Одещині біля пункту пропуску "Кучурган" 26 лютого затримали російських диверсантів.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Реклама

Деталі

Військовослужбовці Держприкордонслужби затримали двох російських диверсантів у напрямку Придністров'я.

Російські диверсанти фотографували військові об'єкти та інфраструктуру пункту пропуску "Кучурган". Охоронці кордону затримали чоловіків. Під час затримання диверсанти розтрощили телефон.

У мікроавтобусі, на якому вони прибули, знайшли спальні мішки та інші речі, що свідчать про їхню диверсійну діяльність.

Реклама

При собі російські диверсанти мали паспорти невизнаної ПМР. Злочинців передали поліції.

Реклама

На Одещині затримали диверсантів

У Києві диверсанти прийшли до пожежної частини

У Києві затримали двох російських диверсантів, які прийшли до 44-ї пожежної частини у формі солдат ЗСУ та попросили переодягнутися у цивільний одяг. Про це повідомляється на Telegram-каналі МВС України.

"Сьогодні у Києві до 44-ї ДПРЧ завітали гості. Хоча які вони гості, хто їх кликав? І представился вони бійцями ЗСУ, показавши якісь посвідчення, проте не дали пересвідчитися у їх достовірності. Були вони у нашій формі Збройних сил, у бронежилетах, з автоматами та ковбасою. А прийшли вони до пожежної частини попросити перевдягнутися у щось цивільне, а ще краще – у пожежні бойовки", – написала пресслужба міністерства.