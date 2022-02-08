Под Одессой женщина жестоко убила сожителя. Мы узнали жуткие детали (видео)

Место, где произошло страшное убийство в Одесской области. Фото: коллаж "Сегодня"

В селе Кошары Одесской области женщина жестоко расправилась со своим сожителем. Как оказалось, свою месть злоумышленница планировала долго.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Женщина по имени Люба сначала напоила сожителя Сергея двумя бутылками водки, а после этого он уснул на кровати.

Тогда злоумышленница принесла топор и зарубила мужчину. После этого она завернула тело в постель, положила в тачку и отвезла в сад за 300-400 метров от дома. При этом обувь сожителя женщина потеряла на ходу.

Затем преступница выбросила тело в саду, но домой вернулась с тачкой. По пути она выбросила простынь в мусорный бак.

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На месте, где было тело мужчины, до сих пор окровавленная наволочка и носки.

Мертвым мужчину обнаружил хозяин сада. Он приехал на дачу покормить животных и решил с внуком прогуляться по местности.

Сейчас злоумышленницу задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

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В Запорожской области женщина одним ударом убила сожителя

В Запорожской области произошло убийство в селе Успеновка Гуляйпольского района. В полицию обратились местные жители, которые обнаружили в одном из частных домов труп хозяина.

По прибытии полицейские установили, что накануне 49-летний потерпевший и его 34-летняя сожительница выпивали. Затем между парой возникла ссора, в ходе которой женщина ударила мужчину ножом в туловище.

От полученной травмы последний скончался. Злоумышленница задержана. Ей грозит серьезное наказание – до 15 лет лишения свободы.