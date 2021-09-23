На трассе Киев – Чоп столкнулись четыре авто: есть погибший и пострадавшие

В ДТП под Ровно погибла женщина / Фото: Коллаж: Сегодня

В Ровенской области 23 сентября произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Пассажирка одной из машин скончалась, еще трое пострадали.

Об этом сообщили в Нацполиции.

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Столкновение произошло сегодня, 23 сентября, около 14:30 на автодороге Киев – Чоп в селе Белая Криница Ровенского района. Известно, что столкнулись две легковушки, грузовик и микроавтобус.

Фото Нацполиции

Вследствие ДТП смертельные травмы получила пассажирка одного из легковых автомобилей. Еще трех человек доставили в больницу.

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Движение на участке дороги в направлении Ровно перекрыт. Его регулируют патрульные полицейские, которые устроили объезд.

Фото Нацполиции

Обстоятельства аварии пока неизвестны.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Мы писали, что в Польше 7 сентября в результате ДТП пострадали семеро украинцев.

Кроме того, 17 сентября в Запорожской области столкнулись четыре авто и мотоцикл. На дороге была плохая видимость из-за пожара – недалеко от трассы горело поле.