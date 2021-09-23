На трасі Київ – Чоп зіткнулися чотири авто: є загиблий і постраждалі

У ДТП під Рівним загинула жінка / Фото: Колаж: Сьогодні
У Рівненській області 23 вересня сталася ДТП за участю чотирьох автомобілів. Пасажирка однієї з машин померла, ще троє постраждали.
Про це повідомили в Нацполіції.
Зіткнення сталося сьогодні, 23 вересня, близько 14:30 на автодорозі Київ – Чоп у селі Біла Криниця Рівненського району. Відомо, що зіткнулися два легковики, вантажівка і мікроавтобус.
Унаслідок ДТП смертельні травми отримала пасажирка одного з легкових автомобілів. Ще трьох осіб доправили до лікарні.
Рух на ділянці дороги в напрямку Рівного перекритий. Його регулюють патрульні поліцейські, які влаштували об'їзд.
Обставини аварії поки невідомі.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне водіння – 5%.
Ми писали, що в Польщі 7 вересня унаслідок ДТПпостраждали семеро українців.
До того ж, 17 вересня у Запорізькій області зіткнулися чотири авто і мотоцикл. На дорозі була погана видимість через пожежу – недалеко від траси горіло поле.