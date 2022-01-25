Под Сумами мужчина изнасиловал женщину до смерти: жуткие подробности

В Сумской области мужчина изнасиловал женщину - она умерла. Фото: коллаж "Сегодня"
В Сумской области 45-летний мужчина изнасиловал знакомую женщину и оставил ее умирать. Теперь преступнику грозит от серьезный срок.
Об этом сообщили в пресс-службе Сумской областной прокуратуры.
Детали ЧП
Происшествие случилось 23 ноября 2021 года в городе Кролевец Сумской области. Мужчина пригласил к себе в квартиру знакомую. Они вместе выпивали, после чего, воспользовавшись беспомощным состоянием женщины, мужчина изнасиловал ее с использованием предмета.
Несмотря на то, что потерпевшая была без сознания и у нее было кровотечение, мужчина не вызывал медиков. В результате от полученных повреждений 53-летняя женщина скончалась.
Что грозит злоумышленнику?
За содеянное преступнику грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы.
Мужчина, который изнасиловал женщину. Фото: пресс-служба областной прокуратуры
Насиловал и поджигал волосы. В Киеве мужчина два дня издевался над девушкой
В Киеве задержали 62-летнего мужчину, который два дня удерживал и насиловал 25-летнюю девушку. Также преступник нанес пострадавшей телесные повреждения.
16 января мужчина путем обмана завел девушку в свою квартиру, где в течение двух дней удерживал и насиловал ее. Пострадавшая пыталась сопротивляться, но злоумышленник наносил телесные повреждения, душил и поджигал ей волосы.
18 января преступник отпустил девушку. После этого она сразу обратилась в полицию.
Злоумышленником оказался 62-летний уроженец города Умань Черкасской области. В квартире мужчины нашли и изъяли личные вещи потерпевшей, веревки и другие вещественные доказательства.
Сейчас задержанному сообщили о подозрении и решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
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