Под Сумами мужчина изнасиловал женщину до смерти: жуткие подробности

В Сумской области мужчина изнасиловал женщину - она умерла. Фото: коллаж "Сегодня"

В Сумской области 45-летний мужчина изнасиловал знакомую женщину и оставил ее умирать. Теперь преступнику грозит от серьезный срок.

Об этом сообщили в пресс-службе Сумской областной прокуратуры.

Детали ЧП

Происшествие случилось 23 ноября 2021 года в городе Кролевец Сумской области. Мужчина пригласил к себе в квартиру знакомую. Они вместе выпивали, после чего, воспользовавшись беспомощным состоянием женщины, мужчина изнасиловал ее с использованием предмета.

Несмотря на то, что потерпевшая была без сознания и у нее было кровотечение, мужчина не вызывал медиков. В результате от полученных повреждений 53-летняя женщина скончалась.

Что грозит злоумышленнику?

За содеянное преступнику грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы.

Мужчина, который изнасиловал женщину. Фото: пресс-служба областной прокуратуры

Насиловал и поджигал волосы. В Киеве мужчина два дня издевался над девушкой

В Киеве задержали 62-летнего мужчину, который два дня удерживал и насиловал 25-летнюю девушку. Также преступник нанес пострадавшей телесные повреждения.

16 января мужчина путем обмана завел девушку в свою квартиру, где в течение двух дней удерживал и насиловал ее. Пострадавшая пыталась сопротивляться, но злоумышленник наносил телесные повреждения, душил и поджигал ей волосы.