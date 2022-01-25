Під Сумами чоловік зґвалтував жінку до смерті: моторошні подробиці

На Сумщині чоловік зґвалтував жінку - вона померла. Фото: колаж "Сьогодні"

На Сумщині 45-річний чоловік зґвалтував знайому жінку і залишив її вмирати. Наразі злочинцеві загрожує серйозний термін.

Про це повідомили у пресслужбі Сумської обласної прокуратури.

Деталі НП

Пригода сталася 23 листопада 2021 року у місті Кролевець Сумської області. Чоловік запросив до себе у квартиру знайому. Вони разом випивали, після чого, скориставшись безпорадним станом жінки, чоловік зґвалтував її за допомогою предмета.

Попри те, що потерпіла була непритомна і мала кровотечу, чоловік не викликав медиків. Внаслідок отриманих пошкоджень 53-річна жінка померла.

Що загрожує зловмиснику?

За скоєне злочинцю загрожує від десяти до п'ятнадцяти років ув'язнення.

Чоловік, який зґвалтував жінку. Фото: пресслужба обласної прокуратури

Ґвалтував і підпалював волосся. У Києві чоловік два дні знущався з дівчини

У Києві затримали 62-річного чоловіка, який два дні утримував та ґвалтував 25-річну дівчину. Також злочинець завдав потерпілій тілесних ушкоджень.

16 січня чоловік шляхом обману завів дівчину до своєї квартири, де протягом двох днів утримував та ґвалтував її. Постраждала намагалася чинити опір, але зловмисник завдав тілесних ушкоджень, душив і підпалював їй волосся.