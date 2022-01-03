Под Сумами мужчина жестоко убил и сжег знакомого

Убийце грозит до 15 лет лишения свободы/Коллаж: "Сегодня"

В городе Ромны Сумской области мужчина убил 68-летнего знакомого. После содеянного он вывез тело в реку и поджег вместе с автомобилем.

Об этом сообщают в Нацполиции Сумской области.

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Детали

По информации правоохранителей, преступление произошло еще 31 декабря. Мужчина убил своего 68-летнего знакомого из-за оскорбления, потому что тот будто выгнал его из дома. Правоохранители разыскали подозреваемого в убийстве. Им оказался 51-летний местный житель.

"Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый погрузил тело убитого в автомобиль, принадлежавший погибшему, и в ночное время вывез к реке, подальше от людских глаз, облил легковоспламеняющимся веществом и поджег", — говорится в сообщении.

Наказание для убийцы

Мужчине объявили подозрение по ч. 1 ст. 115 "убийство" Уголовного кодекса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Преступность в Украине

Уровень преступности в Украине стремительно рос в течение 1990-х годов, достигнув своего пика в 2000 году, после чего начался обратный процесс, который продолжался до 2009 года, когда украинская экономика вошла в глобальный финансовый кризис.

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Начиная с 2017 года в Украине продолжается улучшение криминогенной ситуации, предварительные данные статистики преступности в 2020 году являются лучшими за десятилетие. Если в 2016 году в целом совершено 592 604 преступлений, то в 2020 году — 335 000, среди них убийств — 1326.

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