Під Сумами чоловік жорстоко вбив та спалив знайомого

Вбивці загрожує до 15 років позбавлення волі/Колаж: "Сьогодні"

У місті Ромни Сумської області чоловік вбив 68-річного знайомого. Після скоєного він вивіз тіло в річку та підпалив разом з автомобілем.

Про це повідомляють в Нацполіції Сумської області.

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Деталі

За інформацією правоохоронців, злочин стався ще 31 грудня. Чоловік вбив свого 68-річного знайомого через образу, бо той ніби вигнав його з дому. Правоохоронці розшукали підозрюваного у вбивстві. Ним виявився 51-річний місцевий житель.

"Щоб приховати сліди злочину, підозрюваний занурив тіло вбитого в автомобіль, що належав загиблому, і в нічний час вивіз до річки, подалі від людських очей, облив легкозаймистою речовиною і підпалив", — йдеться в повідомленні.

Покарання для вбивці

Чоловікові оголосили підозру за ч. 1 ст. 115 "вбивство" Кримінального кодексу. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Злочинність в Україні

Рівень злочинності в Україні стрімко зростав протягом 1990-х років, досягнувши свого піку у 2000 році, після чого почався зворотний процес, який тривав до 2009 року, коли українська економіка увійшла в глобальну фінансову кризу.

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Починаючи з 2017 року в Україні триває поліпшення криміногенної ситуації, попередні дані статистики щодо злочинності у 2020 році є найкращими за десятиліття. Якщо у 2016 році загалом скоєно 592 604 злочини, то у 2020 році — 335 000, серед них вбивств — 1326.

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