Под Тернополем младенца в пакете нашли возле помойки: ребенок в реанимации

Под Тернополем младенца бросили в пакете на улице. Фото: коллаж "Сегодня"
В поселке Толстое Тернопольской области на улице обнаружили брошенного младенца в пакете. Сейчас ребенок находится в реанимации с пневмонией.
Об этом сообщает "Суспільне".
Подробности ЧП
Как стало известно, у младенца диагностировали пневмонию. Ею мальчик инфицировался при рождении.
Как рассказала заведующая отделением интенсивной терапии новорожденных Тернопольской областной детской больницы Людмила Лугова, ребенок сейчас находится в реанимации, его состояние стабильное.
"Ребенок находится в микроклимате кувеза, пока его не кормят, потому что есть пищевой стресс. Он получает всю суточную потребность через вены", — подчеркнула Лугова.
Ребенка нашли возле помойки
Как рассказал директор Центра экстренной медицинской помощи Тернопольщины Михаил Джус, младенца, завернутого в пакет, нашли у помойки. По информации врачей, мальчик доношен.
Открыто производство
В прокуратуре Тернопольской области открыли производство по ч. 2 ст. 135 УК Украины. На данный момент полиция разыскивает мать младенца.
Напомним, в Харьковской области двух мальчиков нашли голодными и грязными на улице. Мать их бросила.
Кроме того, в Черкассах полицейские нашли трехлетнего мальчика, который жил в хламе, пока родители распивали алкоголь.