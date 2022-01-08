Под Винницей во время пожара погиб 7-летний мальчик, а его мама получила ожоги

Во время пожара погиб ребенок. Фото: коллаж "Сегодня"

В субботу, 8 января, в селе Тараски Винницкой области произошел жуткий пожар, в результате которого умер 7-летний ребенок.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Реклама

Подробности трагедии

8 января в 00:51 на улице Мира в селе Тараски Хмельницкого района огонь охватил одну из комнат жилого дома. Общая площадь дома – около 80 кв. м.

На место оперативно прибыли спасатели. В 03:18 возгорание ликвидировано.

Пламя уничтожило шиферное перекрытие и внутреннюю отделку комнат дома.

Реклама

В результате пожара погиб 7-летний мальчик, а его 40-летняя мама получила термический ожог кистей обеих рук II степени.

Вероятная причина возникновения возгорания – короткое замыкание электросети. На данный момент специалисты выясняют все обстоятельства трагедии.

В Черновицкой области 10-месячный младенец погиб в результате отравления угарным газом

В Черновицкой области10-месячный мальчик погиб дома в коляске в результате отравления угарным газом.

Реклама

Трагедия произошла в среду, 8 декабря, в городе Сторожинец. По информации фельдшеров, родители оставили 10-месячного ребенка в доме, за ним ухаживал старший 2-летний брат. Мальчик разжег огонь посреди дома. В результате пожара младенец в коляске угорел, а старший брат убежал в коридор.