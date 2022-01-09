Под Винницей заживо сгорел 7-летний мальчик. Мы узнали новые детали трагедии (фото)

В Винницкой области во время пожара погиб 7-летний ребенок. Фото: коллаж "Сегодня"

В селе Тараски Винницкой области заживо сгорел 7-летний мальчик. При этом чудом спасли еще четырех детей.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Новые подробности трагедии

Как нам стало известно, в селе Тараски произошел пожар в доме, в результате которого погиб семилетний мальчик. Также спасли четырех детей – двое мальчиков 3 и 4 лет и девочку. Как оказалось, на улицу их вынесла 17-летняя сестра, которая первой услышала запах дыма.

В это время родители детей спали. 7-летнего Андрея найти не смогли. И только спасатели, когда тушили пламя, обнаружили ребенка под завалами.

Также пострадала 39-летняя мать – она получила ожоги.

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На данный момент сельсовет переселил семью в другой пустой дом. Причины пожара устанавливают эксперты.

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Смертельный пожар в Винницкой области. Фото: Алексей Керман, "Сегодня"

Что говорят в полиции?

"Сейчас тело мальчика направили на судебно-медицинскую экспертизу. Также назначен ряд экспертиз для выяснения всех обстоятельств. Предварительная причина пожара – неисправность отопления в доме", – сообщили "Сегодня" в полиции.

Во время пожара погиб маленький мальчик. Фото: Алексей Керман, "Сегодня"

В Черновицкой области 10-месячный младенец погиб в результате отравления угарным газом

В Черновицкой области 10-месячный мальчик погиб дома в коляске в результате отравления угарным газом.

Трагедия произошла в среду, 8 декабря, в городе Сторожинец. По информации фельдшеров, родители оставили 10-месячного ребенка в доме, за ним ухаживал старший двухлетний брат. Мальчик разжег огонь посреди дома. В результате пожара младенец в коляске угорел, а старший брат убежал в коридор.