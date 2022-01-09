Під Вінницею живцем згорів 7-річний хлопчик. Ми дізналися нові деталі трагедії (фото)

На Вінниччині під час пожежі загинула 7-річна дитина. Фото: колаж "Сьогодні"

У селі Тараски Вінницької області живцем згорів 7-річний хлопчик. До того ж дивом урятували ще чотирьох дітей.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Нові подробиці трагедії

Як нам стало відомо, у селі Тараски сталася пожежа в будинку, внаслідок якої загинув семирічний хлопчик. Також врятували чотирьох дітей – двоє хлопчиків 3 та 4 років та дівчинку. Як виявилось, на вулицю їх винесла 17-річна сестра, яка першою почула запах диму.

У цей час батьки дітей спали. 7-річного Андрія відшукати не змогли. І лише рятувальники, коли гасили полум'я, виявили дитину під завалами.

Також постраждала 39-річна мати – вона отримала опіки.

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Наразі сільрада переселила сім'ю до іншого порожнього будинку. Причини пожежі встановлюють експерти.

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Смертельна пожежа у Вінницькій області. Фото: Олексій Керман, "Сьогодні"

Що кажуть у поліції?

"Наразі тіло хлопчика направили на судово-медичну експертизу. Також призначено низку експертиз для з'ясування всіх обставин. Попередня причина пожежі – несправність опалення в будинку", – повідомили у поліції.

Під час пожежі загинув хлопчик. Фото: Олексій Керман, "Сьогодні"

У Чернівецькій області 10-місячне немовля загинуло внаслідок отруєння чадним газом

У Чернівецькій області 10-місячний хлопчик загинув удома в колясці внаслідок отруєння чадним газом.

Трагедія сталася у середу, 8 грудня, в місті Сторожинець. За інформацією фельдшерів, батьки залишили 10-місяну дитину у будинку, за нею доглядав старший дворічний брат. Хлопчик розпалив вогонь посеред будинку. Внаслідок пожежі немовля у колясці вчаділо, а старший брат втік до коридору.

Після прибуття швидкої допомоги на місце пригоди медики проводили базові реанімаційні заходи. Однак вони виявилися безуспішними.