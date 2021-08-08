Под Запорожьем ливень затопил курортную Кирилловку – вода попала в дома (фото)

Три дома курортной Кирилловки накрыла вода / Фото: коллаж "Сегодня"
За прошедшие сутки, 7 августа, сильные дожди и ливни затопили курортную Кирилловку – вода попала в дома.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По прогнозам Укргидрометцентра, за минувшие сутки в Запорожской области наблюдались осложнения погодных условий. Так, по данным наблюдений гидрометстанций, в пгт Кирилловка отмечался сильный дождь и шквал до 20 м/с", – говорится в сообщении.
Фото: ГСЧС
Ливень затопил 3 частных дома на улице Приморский бульвар. Спасателям пришлось с помощью мотопомп откачали около 600 куб.м воды.
Фото: ГСЧС
В результате происшествия никто не пострадал, а на ликвидацию последствий непогоды спасатели привлекли 1 единицу техники, 3 мотопомпы и 6 человек личного состава.
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
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