Под Запорожьем ливень затопил курортную Кирилловку – вода попала в дома (фото)

Спасателям пришлось с помощью мотопомп откачали около 600 куб.м воды

Три дома курортной Кирилловки накрыла вода / Фото: коллаж "Сегодня"

За прошедшие сутки, 7 августа, сильные дожди и ливни затопили курортную Кирилловку – вода попала в дома.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По прогнозам Укргидрометцентра, за минувшие сутки в Запорожской области наблюдались осложнения погодных условий. Так, по данным наблюдений гидрометстанций, в пгт Кирилловка отмечался сильный дождь и шквал до 20 м/с", – говорится в сообщении.

Фото: ГСЧС

Ливень затопил 3 частных дома на улице Приморский бульвар. Спасателям пришлось с помощью мотопомп откачали около 600 куб.м воды.

Фото: ГСЧС Реклама

В результате происшествия никто не пострадал, а на ликвидацию последствий непогоды спасатели привлекли 1 единицу техники, 3 мотопомпы и 6 человек личного состава.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Ранее мы сообщали, что