Під Запоріжжям злива затопила курортну Кирилівку – вода потрапила до будинків (фото)

Три будинки курортної Кирилівки накрила вода / Фото: колаж "Сьогодні"
Протягом минулої доби, 7 серпня, сильні дощі та зливи затопили курортну Кирилівку – вода потрапила до будинків.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"За прогнозами УкрГідрометцентру, минулої доби у Запорізькій області спостерігалися ускладнення погодних умов. Так, за даними спостережень гідрометстанцій, у смт Кирилівка відмічався сильний дощ та шквал до 20 м/с", – йдеться у повідомленні.
Фото: ДСНС
Злива затопила 3 приватних будинки на вулиці Приморський бульвар. Рятувальникам довелось за допомогою мотопомп відкачали близько 600 куб.м води.
Фото: ДСНЧ
Внаслідок події ніхто не постраждав, а на ліквідацію наслідків негоди рятувальники залучили 1 одиницю техніки, 3 мотопомпи та 6 осіб особового складу.
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Раніше ми повідомляли, що
- у Миколаївській області вирувала негода. У місті Первомайськ почалася гроза й потужна злива.
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