Под Запорожьем в страшном ДТП погибли дети

Еще двух человек госпитализировали медики/Фото: коллаж "Сегодня"
В пятницу, 20 августа, в Запорожской области произошла смертельная авария, в которой погибли четыре человека – из них двое детей.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"20 августа в 3 часа. 58 мин. между с. Высокое и с. Радостное Михайловского района на автодороге М-18 "Харьков – Симферополь" произошло столкновение двух легковых автомобилей с последующим возгоранием одного из них", – говорится в сообщении.
В результате ДТП погибли четыре человека, из них двое маленьких детей до 8 лет. Еще два человека получили травмы средней степени тяжести – их госпитализировали в больницу.
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Спасатели привлекали 3 единицы техники и 10 сотрудников ГСЧС.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП
- нарушение правил маневрирования – 22%
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%
- пьяное вождение – 5%
Ранее мы сообщали, что под Киевом смертельная авария – два автомобиля слетели с дороги.
Также напомним, в Винницкой в ДТП с мотоблоком погибла беременная – водитель скрылся с места аварии.