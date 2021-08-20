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Под Запорожьем в страшном ДТП погибли дети

Виктория Барановская
20 августа, 07:50
Жертвами аварии на автодороге "Харьков – Симферополь" стали четыре человека

Еще двух человек госпитализировали медики/Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 20 августа, в Запорожской области произошла смертельная авария, в которой погибли четыре человека – из них двое детей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"20 августа в 3 часа. 58 мин. между с. Высокое и с. Радостное Михайловского района на автодороге М-18 "Харьков – Симферополь" произошло столкновение двух легковых автомобилей с последующим возгоранием одного из них", – говорится в сообщении.

В результате ДТП погибли четыре человека, из них двое маленьких детей до 8 лет. Еще два человека получили травмы средней степени тяжести – их госпитализировали в больницу.

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Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП
  • нарушение правил маневрирования – 22%
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%
  • нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%
  • пьяное вождение – 5%

Ранее мы сообщали, что под Киевом смертельная авария – два автомобиля слетели с дороги.

Также напомним, в Винницкой в ДТП с мотоблоком погибла беременная – водитель скрылся с места аварии.

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