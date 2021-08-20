Під Запоріжжям в страшній ДТП загинули діти

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У п'ятницю, 20 серпня, у Запорізькій області сталась смертельна аварія у якій загинули чотири людини – з них двоє дітей.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"20 серпня о 3 год. 58 хв. між с. Високе і с. Радісне Михайлівського району на автодорозі М-18 "Харків-Сімферополь" сталося зіткнення двох легкових автомобілів із подальшим загоранням одного", – зазначено в повідомленні.

В результаті ДТП загинули чотири людини, з них двоє маленьких дітей до 8 років. Ще дві людини отримали травми середнього ступеня тяжкості – їх госпіталізували до лікарні.

Рятувальники залучали 3 одиниці техніки та 10 співробітників ДСНС.

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