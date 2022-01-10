Под Житомиром дикий кабан напал на полицейского – мужчина погиб

В Житомирской области произошло ЧП на охоте. Фото: коллаж "Сегодня"

9 января в Житомирской области на охотника набросился дикий кабан. Потерпевший скончался на месте. Погибшим оказался полицейский.

Об этом сообщает Обозреватель.

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Подробности трагедии

Трагедия произошла в лесу возле села Троянов Житомирского района. Как стало известно, дикий кабан набросился на охотника. Потерпевший получил телесные повреждения и скончался на месте.

Погибшим оказался начальник 1-го отдела проведения специальных операций управления Корпуса оперативно-внезапного действия (КОРД) ГУНП в Житомирской области старший лейтенант полиции Евгений Андрейковец. Ему было всего 32 года.

Что говорят в полиции?

Источники сайта "Сегодня" в полиции Житомирской области подтвердили эту информацию.

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По данным правоохранителей, дикое животное нанесло мужчине рваную рану клыком, повредило артерию и кость.

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