Під Житомиром дикий кабан напав на поліцейського – чоловік загинув

На Житомирщині сталася НП на полюванні. Фото: колаж "Сьогодні"

9 січня у Житомирській області на мисливця накинувся дикий кабан. Потерпілий помер на місці. Загиблим виявився поліцейський.

Про це повідомляє Обозреватель.

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Подробиці трагедії

Трагедія сталася у лісі біля села Троянів Житомирського району. Як стало відомо, дикий кабан накинувся на мисливця. Потерпілий отримав тілесні ушкодження та помер на місці.

Загиблим виявився начальник 1-го відділу проведення спеціальних операцій управління Корпусу оперативно-раптової дії (КОРД) ГУНП у Житомирській області старший лейтенант поліції Євген Андрійковець. Йому було лише 32 роки.

Що кажуть у поліції?

Джерела сайту "Сьогодні" у поліції Житомирської області підтвердили цю інформацію.

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За даними правоохоронців, дика тварина завдала чоловікові рвану рану іклом, пошкодила артерію і кістку.

У Харківській області на полюванні загинув відомий хірург

У Харківській області на полюванні загинув відомий на Полтавщині хірург. Він отримав смертельне поранення.

Чоловікові, який зазнав поранення, було 39 років. Він отримав травму, несумісну із життям.

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