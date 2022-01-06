Под Житомиром столкнулись пять автомобилей: есть жертвы

Два человека получили травмы/Фото: патрульная полиция Киевской области, коллаж: "Сегодня"

Неподалеку Житомира произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей. Из-за аварии было перекрыто движение транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Житомирской области.

Реклама

Детали

ДТП произошло на автодороге Выступовичи — Житомир — Могилев-Подольский, возле населенного пункта Сингуры. По предварительной информации, травмировались два человека.

Движение транспорта ограничено

Две полосы движения в направлении г. Бердичева были перекрыты — объезд места происшествия был организован через территорию АЗС UPG. Движение транспортных средств в направлении г. Житомира осуществлялось одной полосой.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34%;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

Реклама

столкновение;

наезд на стоящий автомобиль;

наезд на препятствие;

наезд на пешехода;

съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

Читайте также