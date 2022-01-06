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Под Житомиром столкнулись пять автомобилей: есть жертвы

Владимир Козырь
6 января, 23:41
К счастью, обошлось без погибших

Два человека получили травмы/Фото: патрульная полиция Киевской области, коллаж: "Сегодня"

Неподалеку Житомира произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей. Из-за аварии было перекрыто движение транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Житомирской области.

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Детали

ДТП произошло на автодороге Выступовичи — Житомир — Могилев-Подольский, возле населенного пункта Сингуры. По предварительной информации, травмировались два человека.

Движение транспорта ограничено

Две полосы движения в направлении г. Бердичева были перекрыты — объезд места происшествия был организован через территорию АЗС UPG. Движение транспортных средств в направлении г. Житомира осуществлялось одной полосой.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34%;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

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  • столкновение;
  • наезд на стоящий автомобиль;
  • наезд на препятствие;
  • наезд на пешехода;
  • съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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