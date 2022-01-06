Під Житомиром зіткнулися п'ять автомобілів: є жертви

Двоє людей отримали травми/Фото: патрульна поліція Київської області, колаж: "Сьогодні"
Неподалік Житомира сталася дорожньо-транспортна пригода за участю п'ятьох автомобілів. Через аварію був перекритий рух транспорту.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Житомирської області.
Деталі
ДТП сталася на автодорозі Виступовичі — Житомир — Могилів-Подільський, біля населеного пункту Сінгури. За попередньою інформацією, травмувалися двоє людей.
Рух транспорту обмежений
Дві смуги руху у напрямку м. Бердичева були перекриті ― об'їзд місця пригоди був організований через територію АЗС UPG. Рух транспортних засобів у напрямку м. Житомира здійснювався однією смугою.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне керування – 5%.
До того ж названо основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, що стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд з проїзної частини та перекидання транспортного засобу.
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