Под Львовом вспыхнул скандал из-за детсада / Фото: Коллаж: Сегодня

Депутаты Сокольнической общины под Львовом запретили зачислять в местный детсад детей, родители которых живут в Сокольниках менее 10 лет. Сельский голова не видит в этом дисриминации, в то время как местные активисты уже готовы жаловаться уполномоченной Верховной Рады по правам человека.

Об этом сообщает Zaxid.net.

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Почему приняли такое решение?

Отмечается, что в одной из самых богатых общин Львовской области до сих пор нет своего детсада – первый коммунальный детсад на 75 мест хотят открыть только в следующем году, хотя в общине около 570 маленьких детей.

Поэтому местные депутаты решили предоставить приоритетное право на зачисление в детсад тем детям, у которых хотя бы один из родителей зарегистрирован в Сокольниках более 10 лет.

Проголосовали почти единогласно

Соответствующее решение депутаты приняли 9 ноября, оно было почти единогласным – воздержался только один депутат.

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"Депутаты встречались со своими избирателями и избиратели очень переживают, что садик не резиновый и проблему в нашем обществе не решит. Поэтому дополнили перечень лиц на первоочередное зачисление в детсад", – говорит глава общины Тарас Сулимко.

Тарас Сулимко. Фото изсоцсети

Депутаты не видят дискриминации

Тарас Сулимко заявил, что только за последние пять лет в селе зарегистрировались около 600 новых жителей, но считает, что гораздо больше живет незарегистрированных.

"В общине зарегистрировано около 10 тыс. жителей, в то время как фактически проживает в полтора раза больше. Они не регистрируются здесь, им неинтересно. Большинство из них имеют еще во Львове жилье, а здесь есть домик, живут здесь, мусорят, свет берут, который у нас проблематический, канализацию спускают в реку", – говорит Тарас Сулимко.

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Правда, как пишет СМИ, глава села упустил момент, в селе вообще нет централизованной канализации.

Что говорят активисты?

Руководитель местной ОО "Удобная громада", юрист Ульяна Солонюк считает скандальным такое решение депутатов. Она заявила, что власти нарушают конституционные права жителей. Активисты намерены обратиться к уполномоченной Верховной Раде по правам человека Людмиле Денисовой.

"Сельский совет направо и налево позволяет строить многоэтажки, существенно увеличивать количество населения, но не строит сады. Это единственная община на Львовщине, где нет собственного детского сада. Садик на 75 мест строят более 10 лет, его сметная стоимость уже достигла 50 млн грн", - говорит Ульяна Солонюк.

Она добавила, что власти заключили соглашение с очередным подрядчиком на 17 млн. грн о завершении строительства до 31 декабря 2022 года. В то же время соседняя Зимняя Вода за два года построила детсад на 180 мест за 51 млн грн.