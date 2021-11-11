Поділили на "своїх та чужих". Під Львовом частину дітей заборонили брати до дитсадка – деталі скандалу

Під Львовом спалахнув скандал через дитсадок / Фото: Колаж: Сьогодні

Депутати Сокільницької громади під Львовом заборонили зараховувати до місцевого дитсадка дітей, батьки яких живуть у Сокільниках менше 10 років. Сільський голова не бачить у цьому дискримінації, натомість місцеві активісти вже готові скаржитися уповноваженій Верховної Ради з прав людини.

Про це повідомляє Zaxid.net.

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Чому ухвалили таке рішення?

Зазначається, що в одній із найбагатших громад Львівської області досі немає свого дитсадка – перший комунальний дитсадок на 75 місць хочуть відкрити лише наступного року, хоча у громаді близько 570 маленьких дітей.

Тому місцеві депутати вирішили надати пріоритетне право на зарахування до дитсадка тим дітям, у яких хоча б один із батьків зареєстрований у Сокільниках понад 10 років.

Проголосували майже одноголосно

Відповідне рішення депутати ухвалили 9 листопада, воно було майже одноголосним – утримався лише один депутат.

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"Депутати зустрічалися зі своїми виборцями і виборці дуже переживають, що садочок не гумовий і проблему в нашій громаді не вирішить. Тому доповнили перелік осіб на першочергове зарахування до дитсадка", – каже голова громади Тарас Сулимко.

Тарас Сулимко. Фото із соцмережі

Депутати не бачать дискримінації

Тарас Сулимко заявив, що лише за останні п'ять років у селі зареєструвалися близько 600 нових мешканців, але вважає, що значно більше мешкає незареєстрованих.

"У громаді зареєстровано близько 10 тис. мешканців, у той час як фактично проживає у півтора рази більше. Вони не реєструються тут, їм нецікаво. Більшість з них мають ще у Львові помешкання, а тут мають будиночок, живуть тут, смітять, світло беруть, яке у нас проблематичне, каналізацію спускають в річку", – каже Тарас Сулимко.

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Щоправда, як пише ЗМІ, голова села пропустив один момент – у селі взагалі немає централізованої каналізації.

Що кажуть активісти?

Керівник місцевої ГО "Зручна громада" юрист Уляна Солонюк вважає скандальним таке рішення депутатів. Вона заявила, що влада порушує конституційні права жителів . Активісти мають намір звернутися до уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової.

"Сільська рада направо і наліво дозволяє будувати багатоповерхівки, суттєво збільшувати кількість населення, але не будує садочків. Це єдина громада на Львівщині, де немає дитячого садка. Садок на 75 місць будують понад 10 років, його кошторисна вартість вже сягнула 50 млн грн", – каже Уляна Солонюк.

Вона додала, що влада уклала угоду з черговим підрядником на 17 млн. грн про завершення будівництва до 31 грудня 2022 року.Водночас сусідня Зимна Вода за два роки збудувала дитсадок на 180 місць за 51 млн грн.