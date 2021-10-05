Подняли даже вертолет. Невероятная история спасения ребенка во Львовской области

Ребенку всего три месяца / Коллаж "Сегодня"
Полицейский вертолет доставил трехмесячного младенца с Каменки-Бугской в больницу Львова. Это десятая эвакуация с помощью авиации на Львовщине.
Об этом сообщает МВД Украины.
Детали эвакуации
У младенца судорожный синдром. Полицейские вместе с врачами Львовского областного центра экстренной медицинской помощи воздухом доставили ребенка во Львовскую детскую больницу. Там ребенку проведут диагностику и лечение.
Запуск аэромедицинской эвакуации в регионе
Первый запуск был 1 апреля 2021 года. Возобновлена работа – в октябре. Теперь медики Львовщины опять могут использовать для неотложной помощи аэромедицинскую эвакуацию пациентов.
Ранее мы писали:
- Министерство внутренних дел восстанавливает систему аэромедицинской эвакуации пациентов. Вертолеты также будут использоваться для перевозки органов на трансплантацию.
- Во Львове впервые в истории Украины была проведена операция по пересадке поджелудочной железы от посмертного донора.