Підняли навіть вертоліт. Неймовірна історія порятунку дитини у Львівській області

Дитині лише три місці / Колаж "Сьогодні"
Поліцейський вертоліт доставив тримісячне немовля з Кам'янки-Бузької до лікарні Львова. Це десята евакуація за допомогою авіації на Львівщині.
Про це повідомляє МВС України.
Деталі евакуації
У немовляти судорожний синдром. Поліцейські разом з лікарями Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги повітрям доставили дитину у Львівську дитячу лікарню. Там дитині проведуть діагностику і лікування.
Запуск аеромедичної евакуації в регіоні
Перший запуск був 1 квітня 2021 року. Відновлено роботу – в жовтні. Тепер медики Львівщини знову можуть використовувати для невідкладної допомоги аеромедичну евакуацію пацієнтів.
Раніше ми писали:
- Міністерство внутрішніх справ відновлює систему аеромедичної евакуації пацієнтів. Вертольоти також будуть використовуватися для перевезення органів на трансплантацію.
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