Подрезала легковушка. В Одессе пожарное авто снесло киоск – фото и видео

В Одессе в ДТП попала пожарная машина / Фото: Коллаж: Сегодня
В Одессе, где ранее перевернулась машина полиции, произошло ДТП с участием легкового автомобиля и авто спасателей. В результате столкновения пожарное авто отбросило на тротуар и машина протаранила киоск.
Об этом сообщили в Telegram-канале "Одесса Сейчас".
Авария произошла ул. Академика Вильямса, 50.
Водитель легковушки резко выскочил перед машиной пожарных и повернул налево. Спасатели, пытаясь избежать столкновения, повернулись в сторону тротуара и врезались в МАФ.
"Киоску вместе с продавцом повезло, поскольку основной удар принял на себя холодильник с напитками. Предварительно никто не пострадал во время ДТП", - говорится в сообщении.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновения;
- наезд на стоящий автомобиль;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.