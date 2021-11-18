Підрізав легковик. В Одесі пожежне авто знесло кіоск – фото та відео

В Одесі в ДТП потрапила пожежна машина / Фото: Колаж: Сьогодні
В Одесі, де раніше перекинулася машина поліції, сталася ДТП за участю легкового автомобіля та авто рятувальників Внаслідок зіткнення пожежне авто відкинуло на тротуар і машина протаранила кіоск.
Про це повідомили у Telegram-каналі "Одеса Зараз".
Аварія сталася вул. Академіка Вільямса, 50
Водій легковика різко вискочив перед машиною пожежників та повернув ліворуч. Рятувальники, намагаючись уникнути зіткнення, повернули у бік тротуару та врізалися у МАФ.
"Кіоску разом із продавцем пощастило, оскільки основний удар прийняв на себе холодильник із напоями. Попередньо ніхто не постраждав під час ДТП", – йдеться у повідомленні.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне водіння – 5%.
Крім того, названі основні види ДТП :
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, що стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.